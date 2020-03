Wie wichtig sind die Bäume der Stadt Osnabrück in Zukunft?

Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Wann immer in Osnabrück stattliche Bäume gefällt werden, ist der Aufschrei groß. Bei den Exemplaren, die in den vergangenen beiden Jahren vertrocknet und abgestorben sind, hat die Stadt keine Wahl. Doch so langsam macht sich auch ein generelles Umdenken im Rat bemerkbar.