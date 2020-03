Sample und Listening Sessions mit DJ At am Wochenende in Osnabrück CC-Editor öffnen

Reichlich obskure Platten stellt DJ At alias Albert Ruppelt bei der Sample Session am Freitag zur Verfügung. Am Samstag werden die Ergebnisse bei der Listening Session vorgestellt. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Der Großteil der Musik, zu der in Clubs getanzt wird, wird digital produziert. Wer wissen möchte, wie diese Tracks entstehen, kann an diesem Freitag in der Lagerhalle Beat-Bauern bei der Arbeit zusehen. Am Samstag wird die Ernte bei Fundament-Schallplatten vorgestellt.