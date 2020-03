Osnabrück. Mit dem 1. April startet das neue Jagdjahr 2020/21. Für viele Grünröcke heißt das: Jagdscheine überprüfen! Denn mit der neuen Saison verlieren viele Scheine ihre Gültigkeit.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, sollten betroffene Jäger frühzeitig eine Verlängerung des Jagdscheines beantragen. Daran erinnert der Landkreis Osnabrück in einer Pressemitteilung. Die Anträge können ganzjährig bei der unteren Jagdbehörde im Kreishaus Osnabrück, bei den Verwaltungen der Samtgemeinden Artland und Fürstenau, sowie in Bramsche, Bohmte, Bad Essen, Melle und Georgsmarienhütte gestellt werden.

Keine Verlängerung in Bersenbrück

In der Außenstelle des Landkreises Osnabrück, im Bersenbrückener Kreislogistikzentrum, wird auch in diesem Jahr keine Jagdscheinverlängerung stattfinden. Dort werden die Anträge im Ausnahmefall in der Zeit vom 16. bis 31. März entgegengenommen und zur weiteren Bearbeitung zum Kreishaus nach Osnabrück weitergeleitet.