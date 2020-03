Osnabrück. Trotz Vollzeitjob in der Armutsfall: Um das zu verhindern, fordert die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) im Diözesanverband Osnabrück, den Mindestlohn von 9,35 auf 13,69 Euro zu erhöhen. Derzeit wirbt die KAB auch um neue Mitglieder, um dem Sozialverband mehr Gewicht in der öffentlichen Diskussion zu verleihen.

