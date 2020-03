Borgholzhausen. Am kommenden Sonntag werden in der A33-Anschlussstelle Borgholzhausen mehrere Ausfahrten gesperrt. Auch die Fahrtrichtung Osnabrück ist betroffen.

Von 9 bis 11 Uhr wird die Ausfahrt in Fahrtrichtung Paderborn gesperrt, von 11 bis 13 Uhr die Ausfahrt in Fahrtrichtung Osnabrück und von 13 bis 15 Uhr die Auffahrt in Fahrtrichtung Osnabrück. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen mit. Umleitungen seien eingerichtet.

Grund für die Maßnahmen sei der Einbau von Induktionsschleifen, die für die Verkehrsdatenerfassung in den Anschlussstellen auf dem neuen Abschnitt der A33 benötigt werden. Dafür werden 345.000 Euro aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt, so der Landesbetrieb.