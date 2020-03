Osnabrück. Am 27. Februar ist eine ältere Dame im Osnabrücker Stadtteil Schinkel Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Zwei Männer hatten sich bei der Frau als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben und Schmuck gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

