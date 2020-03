Sex-Shops, Spielhallen, Erotik-Bars: Keine Vergnügungsgeschäfte am Nikolaiort CC-Editor öffnen

Spielhallen und andere Vergnügungsgeschäfte soll es in der Osnabrücker Innenstadt nicht geben. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa, Grafik: NOZ

Osnabrück. Ausgerechnet eine Spielhalle! So dürften die Osnabrücker Stadtplaner gedacht haben, als Anfang 2019 Pläne bekannt wurden, wonach ein leerstehendes Geschäft an der Krahnstraße einen neuen Pächter bekommen sollte. Politik und Verwaltung wollen verhindern, dass sich sogenannte Vergnügungsbetriebe in der Osnabrücker Innenstadt ausbreiten. Wie das geht, erfahren Sie heute bei Immer der Hase nach.