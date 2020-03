Osnabrück. Johann „Hans“ Hölzel, genannt Falco, bot alles, was ein schillerndes Popstar-Leben ausmacht – inklusive einem tragischen Ende. Das Musical, das seinen Namen trägt, bringt seine Biografie und seine vielen Hits am Montag, 16. März, wieder auf die Bühne der Osnabrück-Halle. Wir verlosen Tickets für die Show.

