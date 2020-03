Osnabrück. Ein wenig wird das Osnabrücker Haus der Jugend am 28. März 2020 der Besatzung des Raumschiffs Enterprise gleichen: Bei der „Star Warrior Convention 2020“ sind unterschiedliche Kulturen an Bord. Es kommen Science-Fiction-, Comic- und Fantasy-Fans sowie sogenannte Cosplayer zusammen, um auf eine Mission für einen guten Zweck zu gehen.

