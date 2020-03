Osnabrück. Die Männer kommen aus der Region, die Frauen aus Kanada und den USA: Die diesjährige Blueslawine präsentiert zunächst The Bluesanovas, danach tritt die kanadische Bluesröhre Layla Zoe ans Mikrophon, bevor Stacie Collins aus Nashville, Tennessee, das Haus rockt.

