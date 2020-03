Osnabrück. Am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück an der Caprivistraße soll ein Student heimlich Videoaufnahmen auf der Damentoilette gemacht haben. Einige Frauen meldeten sich derweil bei der Polizei als mögliche Opfer. Die Zahl der gefilmten Frauen und womöglich auch Kinder ist weiterhin unklar.

