Osnabrück. Der Anteil von Vätern mit Elterngeldbezug in der Stadt Osnabrück liegt über dem Landesdurchschnitt. Das meldet die Krankenkasse IKK classic und beruft sich dabei auf Daten des Statistischen Bundesamts.

Immer mehr Väter nehmen nach der Geburt ihres Kindes eine Auszeit von ihrem Beruf. Als Folge beziehen auch immer mehr Väter Elterngeld. Das meldet die Krankenkasse IKK classic, die Daten des Statistischen Bundesamts ausgewertet hat.

Osnabrück oben mit dabei

Im Jahr 2018 bezogen demnach 3937 Menschen in Osnabrück Elterngeld, davon waren 931 Männer. Prozentual liegt der Anteil damit bei 23,7 Prozent. Im Jahr 2017 lag der Anteil noch bei 22,2 Prozent. Damals waren von insgesamt 3788 Elterngeldbeziehenden 842 Väter. "2018 haben mehr Osnabrücker Männer Elterngeld bezogen als im Jahr davor. Ihr Anteil am Elterngeldbezug insgesamt ist um anderthalb Prozentpunkte gestiegen und liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt", wird Uwe Kuhlmann, Regionalgeschäftsführer bei der IKK classic, zitiert.

Im gesamten Niedersachsen hatten im Jahr 2018 insgesamt 175.551 Menschen Elterngeld bezogen, hier hätten Männer einen Anteil von 21,9 Prozent gehabt. Im Landkreis Osnabrück lag der Väteranteil mit 24 Prozent sogar noch etwas höher als in der Stadt, so die IKK classic. Den höchsten Väteranteil beim Elterngeldbezug in Niedersachsen verzeichnete im Jahr 2018 die Stadt Braunschweig mit 28,2 Prozent, den niedrigsten mit 11 Prozent die Stadt Wilhelmshaven.