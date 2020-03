Die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes trägt sich im Friedenssaal im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt Osnabrück ein. Rechts Oberbürgermeister Wolfgang Griesert. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Einen arbeitsreichen Tag hat die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes am Dienstag in der Region Osnabrück verbracht. Am Morgen stand dabei auch ein Empfang im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses auf dem Programm. Die Botschafterin trug sich dort ins Goldene Buch der Stadt ein.