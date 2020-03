Bei der Vollversammlung der Ursulaschule überreichen Schülervertreter die 5000 Euro an Jürgen Fluhr, den Vorsitzenden der Indien-Hilfe Deutschland. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. In den vergangenen Monaten haben sich Schüler, Eltern und Lehrkräfte der Ursulaschule in Osnabrück ins Zeug gelegt und rund 5.000 Euro gesammelt. Bei einer Vollversammlung der Schule wurde das Geld nun an die Indien-Hilfe überreicht.