Osnabrück. Volle Stände, innovative Fahrradideen und zufriedene Gesichter bei Händlern und Kunden: die 8. Osnabrücker Fahrradmesse im Autohaus Härtel war ein voller Erfolg.

