An den Gleisen des Zechenbahnhofs in Pye: Trockenschäden und Verkehrssicherheit waren die Gründe, weshalb 70 Ahornbäume und Robinien gefällt werden mussten. Leider hatte die Eisenbahn- und Hafenbetriebsgesellschaft (EHB) nicht die Naturschutzbehörde gefragt. Da dürfte jetzt vermutlich ein Bußgeld fällig werden. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Was passt zum Piesberg? So in etwa lässt sich die entscheidende Frage zusammenfassen, welche Vorhaben auf einem 294 Hektar großen Gebiet in Pye erlaubt sind – oder eben nicht. Seit November vergangenen Jahres handelt es sich um ein Schutzgebiet.