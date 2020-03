Entsorgungsfirma will wachsen: Wird es in Pye wieder nach Abfall riechen? CC-Editor öffnen

Platz für Abfälle: Die Firma "Meyer Entsorgung" will wachsen - entlang des Fürstenauer Wegs bis zum Süberweg. Anwohner befürchten unangenehme Gerüche. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Die Firma „Meyer Entsorgung“ will wachsen. Offenbar reicht das Gelände an der Ecke Elbestraße/Fürstenauer Weg nicht mehr aus. Es soll bis zum Süberweg ausgedehnt werden. Anwohner in Pye erinnern sich an unangenehme Gerüche aus der früheren Deponie – und würden ihre Nasen davon gerne verschont wissen.