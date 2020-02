Noch kein Ergebnis nach erster Metall-Tarifrunde in Osnabrück CC-Editor öffnen

Ohne Ergebnis ist am Freitag die erste Tarifrunde für die 18.500 Beschäftigten der Metallbranche in der Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim vertagt worden. Foto: dpa/Daniel Karmann

Osnabrück. Ohne Ergebnis ist am Freitag die erste Tarifrunde für die 18.500 Beschäftigten der Metallbranche in der Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim vertagt worden. Die Gespräche seien in konstruktiver Atmosphäre, aber noch ohne entscheidende Annäherung verlaufen, teilte die IG Metall Osnabrück mit.