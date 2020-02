Osnabrück. Ab März öffnen wieder alle 15 Grünsammelplätze der Stadt Osnabrück. Die Winterpause hat der Osnabrücker Servicebetrieb (OSB) genutzt, um einige Dinge zu erneuern.

Am Montag, 2. März, starten die Plätze Obere Waldstraße (Pye), Strothmannsweg (Gretesch), Bröckerweg (Schölerberg), Grüner Weg (Eversburg), Birkenallee (Atterfeld) und Hunteburger Weg (Widukindland) in die Saison. Sie sind am ersten Tag zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet, teilt der OSB mit.

Nach eigenen Angaben hat der OSB die Winterpause dazu genutzt, die Container mit Trittleitern für den Grünschnitt auf den Plätzen Hasewinkel, Birkenallee und Hunteburger Weg durch eine ebenerdige Anlieferungsmöglichkeit zu ersetzen. Das Abkippen von Grünschnitt auf eine ebenerdige Fläche sei für die Bürger eine große Erleichterung. Zudem könne ab jetzt auf dem Gartenabfallplatz Hunteburger Weg städtischer Kompost als Dünger für den Garten erworben werden.

Weitere Informationen unter www.osnabrueck.de/osb/sauberes-osnabrueck/wertstoff-recyclinghoefe/