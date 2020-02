Wie Osnabrücker den Abschleppern vom Güterbahnhof in die Suppe spucken können CC-Editor öffnen

Bei "Immer der Hase nach" geht es heute unter anderem um die Abschleppmasche am Osnabrücker Güterbahnhof. Foto: Swaantje Hehmann/NOZ

Osnabrück. Das Parken oder vielmehr Abschleppen am Osnabrücker Güterbahnhof ist zu einem richtigen Aufregerthema in der Stadt geworden. Doch jetzt könnte es ausnahmsweise mal den Abschleppern an den Kragen gehen. NOZ-Reporter Wilfried Hinrichs hat sich mit den Details beschäftigt.