Osnabrücker Volksbank schüttet Rekordsumme an Spenden aus

Eine bunte Mischung waren die Empfänger der Volksbanken-Spenden. Foto: Thomas Osterfeld

Osnabrück. Im "Anyway" in Osnabrück saßen am Donnerstagnachmittag etwa 20 Vertreter von Vereinen, Einrichtungen und Schulen aus Stadt und Land Osnabrück bei Kaffee und Kuchen zusammen. Sie mussten jedoch nicht für die Verpflegung bezahlen. Im Gegenteil: Sie haben Geld bekommen.