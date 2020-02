Hannover/Osnabrück. Eigentlich wollte die neue Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull (Grüne) ihren Dienstweg mit Pedelec und Bahn zurücklegen, doch die Beförderungsbedingungen machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Nach zahlreicher Kritik hat das Verkehrsministerium eingelenkt – und will versicherungspflichtige Fahrräder in Zügen erlauben.

