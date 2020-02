Osnabrück. Mit einer Petition zur Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge aus Griechenland hatte sich das Osnabrücker Bündnis Seebrücke an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gewandt. Jetzt ist die Antwort aus Berlin da, doch die geht "auf den Inhalt der Petition überhaupt nicht ein", kritisiert das Bündnis in einer Pressemitteilung.

