Bei "Immer der Hase nach" geht es heute um die letzten Tage des Real-Markts in Osnabrück. Foto: Corinna Berghahn/NOZ

Osnabrück. Die letzten Tage des Real-Marktes in Osnabrück sind gezählt – am Samstag schließen die Türen an der Carl-Fischer-Straße zum letzten Mal. NOZ-Reporterin Corinna Berghahn hat dem fast leeren Supermarkt einen letzten Besuch abgestattet.