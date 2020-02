Osnabrück. Aufgrund von Oberleitungsarbeiten auf der Regionalbahnlinie 61 entfallen in den Nächten vom 1. bis 3. März Züge auf dem Abschnitt zwischen Osnabrück und Rheine. Die Eurobahn richtet einen Schienenersatzverkehr ein.

