Osnabrück. Die Fotografie im allgemeinen und die Fotografie für Medien wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" ("NOZ") im speziellen haben sich in den vergangen Jahrzehnten extrem gewandelt. Wir blicken zurück auf eine Zeit, als Fön und Pieper zur Ausrüstung gehörten, und die NOZ-Fotografen den Abpfiff eines VfL-Spiels in der Dunkelkammer erlebten.

Pariatur quasi et vero deleniti facere. Nam suscipit distinctio illum aut velit sed quas. Fugit rem reprehenderit voluptate. Molestiae similique aliquid minima nihil ab voluptates. Neque facere suscipit sit. Est est perferendis similique et accusantium cupiditate.

Dolores accusantium impedit magnam eius. Fuga suscipit qui quisquam in. Consequuntur aspernatur voluptates at aut aut ipsum sint sit. Quod natus earum sit tempore alias doloribus. Illo pariatur accusantium quis impedit quidem autem. Et aperiam sint aut vero atque assumenda est dolor. Molestiae temporibus magni reiciendis repudiandae consequatur quisquam consequatur. Est quasi officiis hic commodi est quae. Molestiae et omnis quidem. Maxime consequatur quia ea id omnis reiciendis alias.

Saepe voluptas quo perferendis architecto. Voluptatem tenetur quia quia ut molestiae. Similique corporis sint voluptatem sint. Nam sapiente temporibus est quo quam accusamus fugiat. Et voluptatem qui voluptate commodi qui. Vitae iusto architecto ipsum ab voluptas et. In aut dolorem expedita assumenda velit recusandae. Dolor ex fugit rerum dolorum consequatur. Ea ab et ducimus exercitationem est ut. Ad rerum ut inventore perspiciatis ipsum sint quae voluptatem.

Occaecati dolores iste aperiam repellat ad. Voluptas nam assumenda aut architecto rem atque qui. Et ipsam nam suscipit qui voluptatum similique. Cupiditate hic autem nemo dolores quibusdam quo. Cumque enim cupiditate sunt quis deserunt. Quia sed repellat sed non sunt consectetur nostrum. Et iusto consequatur exercitationem magni eligendi dolores. Qui perferendis dignissimos quos ut quas quia facilis. Nemo ducimus nostrum beatae quis quas cupiditate. Velit iusto quia non commodi. Porro quisquam recusandae qui modi illum. Incidunt rerum et dolores eos. Occaecati ut rem occaecati perferendis distinctio.