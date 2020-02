Osnabrück. Mit einer Spende von 2000 Euro hat der Osnabrücker Lions-Club Leonia-Nord das Kinderprogramm "Balu und Du" finanziell unterstützt. Diese Summe soll der zusätzlichen Förderung von Kind und Mentor und der Fortbildung der Mentoren zugutekommen.

