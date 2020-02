Erstes Nähcamp in Osnabrück in der Jugendherberge CC-Editor öffnen

Spaß und Inspiration hat die Münsteranerin Eva Holtz beim ersten Nähcamp am Wochenende in Osnabrück gefunden. Foto: Thomas Osterfeld

Osnabrück. In einem Raum in der neu gestalteten Jugendherberge am Schölerberg sitzen etwa zehn Frauen. Immer wieder mal unterbricht schallendes Gelächter das Rattern der Nähmaschinen. Die Frauen kommen aus unterschiedlichen Gegenden in Deutschland, nur um in Osnabrück ihrer gemeinsamen Leidenschaft zu frönen.