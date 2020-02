Auf der A33 ist ein Wohnmobil umgekippt. Rettungskräfte waren im Einsatz. Foto: Festim Beqiri

Osnabrück. Auf der A33 ist am Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Harderberg und Borgloh/Kloster Oesede in Fahrtrichtung Bielefeld ein Wohnmobil umgekippt. Während der Bergungsarbeiten war die Autobahn in diese Richtung voll gesperrt.