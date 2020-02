Die Felix-Nussbaum-Gesellschaft hat eine Wanderausstellung mit reproduzierten Bildern Nussbaums und passende Transportboxen herstellen lassen. Foto: Hermann Pentermann

Osnabrück. In Haarlem, der niederländischen Partnerstadt Osnabrücks, startet am 28. Februar eine Ausstellung mit reproduzierten Bildern von Felix Nussbaum. Ziel der neuen Wanderausstellung „Unterwegs mit Felix Nussbaum“ ist es, im Ausland auf Werk und Leben des Malers aufmerksam zu machen, der von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet wurde.