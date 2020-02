Demonstration "gegen den rechten Terror" am Hauptbahnhof in Osnabrück CC-Editor öffnen

Bereits am Donnerstagabend hielten Menschen in Osnabrück eine Mahnwache für die Opfer von Hanau. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Nach der tödlichen Gewalt in Hanau (Hessen) findet erneut eine Kundgebung in Osnabrück statt: Am heutigen Freitagabend soll es um 18 Uhr eine Demonstration "Gegen den rechten Terror" vor dem Osnabrücker Hauptbahnhof geben.