Sven Bensmann in Osnabrück: Tickets für letzte Zusatzshow im Vorverkauf

Eine Hagener Kooperation bringt Komiker Sven Bensmann mit seinem Kumpel Jan Niermann (links) auf die Bühne. Foto: Michael Stange

Osnabrück. Sven Bensmann macht die Hütte voll. Seine Show im Rosenhof in Osnabrück am 12. März ist ausverkauft. Seine letzte Zusatzshow findet am 29. April 2021 statt. Der Vorverkauf dafür ist bereits gestartet.