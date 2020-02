Mit knödeliger Stimme singt Voodoo Jürgens am Dienstag in Osnabrück seine Moritaten. Foto: Ingo Pertramer

Osnabrück. Mit seiner Vokuhila-Frisur sieht er so aus wie der Bruder des Prolls, der für die neue Buslinie nach Haste wirbt. Aber der österreichische Sänger David Öllerer, der sich Voodoo Jürgens nennt, fährt am Dienstag, 25. Februar, nicht nach Haste, sondern zum Güterbahnhof, wo er in der Kleinen Freiheit ein Konzert gibt.