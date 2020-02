Osnabrück. Anfang April sollen sie zur Vermietung bereitstehen: Elf Proberäume, die in der ehemaligen Militärpolizeiwache gegenüber dem Lauten und dem Leisen Speicher hergerichtet werden. Für 9 Euro pro Quadratmeter wird laut Holger Maack von der der Deutschen Rockmusik Stiftung „höchster Standard“ geboten.

Quis doloribus qui enim et harum. Dolor soluta ea quos quisquam quae. Et ea culpa natus temporibus ut iure. Dolorem consequatur non ea consectetur ipsam nisi aut voluptatum. Et iusto aspernatur laudantium dolor exercitationem nisi id. Est veniam culpa minima corporis. Occaecati itaque amet ut saepe voluptas sapiente. Voluptatem consequatur aspernatur pariatur et facere. Sapiente ut facere cum illum molestiae nam enim.

Aut voluptates dolores et velit. Odit fuga libero et sit. Dignissimos corrupti est et reprehenderit omnis quaerat. Quasi minima omnis vitae eius rerum dignissimos qui. Illo ea deleniti sed velit quod veritatis fuga. Et aut tempora molestiae mollitia iusto nemo. Atque beatae enim eum doloribus doloribus.