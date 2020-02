Ein 58-jähriger Osnabrücker hat in Folge einer Alkoholfahrt schwere Schäden für Verkehr und Umwelt angerichtet. Symbolfoto: dpa.

Osnabrück. Ein 58-Jähriger ist am Mittwochabend in Osnabrück mit seinem Auto gegen einen Sattelzug gefahren. Dieser wurde so stark beschädigt, dass Kraftstoff auslief und in ein Gewässer geriet. Polizei und Wasserschutzpolizei ermitteln.