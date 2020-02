An den überaus beliebten Komiker Heinz Erhardt (hier in seine Paraderolle "Willi Winzig") erinnert eine Show am 1. März in der Osnabrück-Halle. Foto: imago images/United Archives

Osnabrück. Heinz Erhardt war ohne Zweifel einer der größten deutschen Komiker. Am Sonntag, 1. März 2020, erinnert eine Show in der Osnabrück-Halle an den Mann mit dem Schalk im Nacken. Wir verlosen Tickets.