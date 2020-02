Foto: Imago Images, Grafik: NOZ

Osnabrück. Eine Mutter mit drei Kindern und ein schwulen Paar suchen in Osnabrück gemeinsam ein Haus. Sie wollen ein queeres Wohnprojekt gründen. Was hinter der Idee steckt, und wie die Chancen für die Umsetzung stehen, erfahren Sie in dieser Folge von "Immer der Hase nach".