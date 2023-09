Bei der feierlichen Verleihung im Landesmuseum Hannover haben die Preisträger in den Kategorien „Vision“, „Kooperation“ und „Wirtschaft“ jeweils 20.000 Euro Preisgeld für ihr Projekt erhalten, wie das Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung mitteilt. Unter den Presträgern ist demnach auch ein Osnabrücker Unternehmen.

„Wie in den vergangenen Jahren auch gab es zahlreiche spannende Projekte, die sich auf den Innovationspreis Niedersachsen beworben haben“, so Sascha Spoun. „Dies zeugt davon, dass in Niedersachsen ein hohes Maß an Innovationslust besteht. Daher gilt es, die notwendigen wissenschafts- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit auch in den nächsten Jahren visionäre Projekte ausgezeichnet werden können, die das Land Niedersachsen voranbringen.“

In der Kategorie „Wirtschaft“ überzeugt die Altosens GmbH aus Osnabrück

In der Welt der Digitalisierung gelte eine einfache Regel: Wo Output entstehen soll, muss vorher Input her. Schon deshalb wachse die Bedeutung von Sensoren, die die Daten liefern, die digitale Systeme verarbeiten können. Eine neue Sensortechnologie wird derzeit von der Altosens GmbH aus Osnabrück zur Marktreife gebracht.

Die Kraftsensoren sind den Angaben zufolge extrem flach, robust und kommen in Form einer normalen Unterlegscheibe, beschreibt das Ministerium das Produkt. Dadurch machten sie die einfache Digitalisierung bestehender Maschinen, Anlagen und Infrastruktur möglich. In Zukunft werde man sie in verschiedenen Anwendungsfeldern im Einsatz finden, beispielsweise in Agrarmaschinen, Logistikfuhrparks und Windenergieanlagen, aber auch im privaten Haushalt, etwa in der Küche.