Rund zwanzig Schülerfirmen aus der Stadt und dem Landkreis präsentierten ihre Arbeit, das Catering brachten sie gleich selbst mit. Dass Schülerfirmen nur Catering können, ist allerdings falsch: Honigproduktion, Fahrradwerkstatt oder der Vertrieb eigener Gesellschaftsspiele gehören längst ebenso zur Produktpalette. Richtiger wäre da schon, dass sie auch Catering können – und das ziemlich gut. Der Schulkiosk in Eigenregie ist sicher das klassische Geschäftsfeld einer Schülerfirma: die Anzahl der Stände, an denen Kostproben und Snacks aus eigener Herstellung angeboten werden, überwiegt auf der Messe deutlich. Qualitativ bewegt sich das Ganze auf hohem Niveau: Prospekte am Stand der Hauptschule Gesmold bieten professionelles Catering für bis zu hundert Personen an.

Am Nachbarstand bewegt man sich in etwas kleineren Dimensionen: Die Schülerfirma der Hauptschule Dissen verkauft ihre Produkte ausschließlich schulintern. Christina Diekmann ist Chefin der Dissener Schülerfirma. Wie genau eigentlich die Arbeit aussieht? „Wir kalkulieren zum Beispiel, wie viel wir etwa verkaufen werden.“ Durch Fragebögen würden Wünsche und Vorlieben der Mitschüler ermittelt und entsprechende Angebote erstellt, so die 16-Jährige. Auch die Arbeit mit Geschäftspartnern gehört dazu: „Wir arbeiten zum Beispiel immer mit der gleichen Bäckerei zusammen, die uns die Waren dann so liefert, wie wir sie benötigen.“

Die Erlöse aus dem Unternehmen fließen nach Amiri in Nigeria. In der dortigen Partnerschule werde von dem Geld derzeit unter anderem ein Physikraum gebaut. Ihre Tätigkeit in der Schülerfirma empfand Diekmann auch bei der Jobwahl als hilfreich: „Letztlich habe ich erst durch die Arbeit hier konkrete Pläne für meine Ausbildung entwickelt.“ Ab dem ersten August wird sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau machen.

Nicht nur für die Schüler, auch für die Betriebe gewinnen Schülerfirmen zunehmend an Bedeutung: „Viele Lehrer geben uns die Rückmeldung, dass in Vorstellungsgesprächen das Engagement in einer Schülerfirma als sehr positiv bewertet wird“, berichtet Landkreis-Sprecherin Uta Stechmann. So oder so erlebten die Schülerfirmen einen kleinen Boom: Seit 2003 unterstütze der Landkreis mit seinem Förderprogramm „Wir AG“ Schülerfirmen – rund 35 gebe es mittlerweile in der Region. „Die Idee wächst gewissermaßen“, so Stechmann, „nicht zuletzt, weil durch Angebote wie der Schülerfirmenmesse auch unter den Firmen eine stärkere Vernetzung stattfindet“.

Ein Beispiel dafür ist die Schülerfirma der Montessori-Schule Osnabrück: Insgesamt drei Sparten bedient die Firma selbst mittlerweile, neben einem Café gibt es auch Abteilungen für Nähwaren und Holzarbeiten. „Zudem haben wir Kooperationen unter anderem mit der Wiehengebirgsschule in Melle und zwei Schulen in Georgsmarienhütte“, erklärt Montessori-Lehrer Norbert Otte. Konkret bedeute Kooperation zum Beispiel die Planung gemeinsamer Verkaufsveranstaltungen oder die Aufnahme von Produkten der Partnerbetriebe ins eigene Angebot. Seinen Schülern gefalle die Arbeit in der Schülerfirma: „Es wird dabei viel positive Energie freigesetzt, das spürt man richtig.“