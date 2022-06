Tief in die Abgründe der Weltmeere der Sekten tauchte der Kultur- und Religions-Soziologe Gerald Willms ein. Was er dort fand, muss er ganz wunderbar gefunden haben. Sein Buch strotzt vor kleinen Details zu religiösen Gruppen, die kaum jemand kennt. Und es strotzt vor Humor und ironischen Anspielungen. Das macht das umfangreiche Werk so lesenswert und lässt auf eine unterhaltsame Lesung hoffen.

Ob Calvinisten, Satanisten, Davidianer, Wiccaisten oder Anhänger von Opus Dei, Osho oder Ufo-Gläubige – Gerald Willms kennt sie alle. Das hatte sich auch bis zu Johannes B. Kerner herumgesprochen. Der Talkmaster lud Willms im Februar 2009 in seine Show ein, um mit ihm über Scientology zu sprechen. Eine ernsthafte Diskussion, die unter die Oberfläche gehe, sei dort nicht möglich gewesen, sagt Willms. „Da ging es nur um Sekten-Bashing.“

Ebendas will der 46-Jährige, der seine ersten vier Lebensjahre in Osnabrück verbrachte, nicht betreiben. Willms betrachtet jede Sekte aus einer wissenschaftlich-sachlichen Sichtweise und geht ohne Vorverurteilungen ans Werk. Dabei fördert er Erstaunliches zutage. So schreibt er in dem Kapitel „Was zum Teufel ist Satanismus?“, dass die Gestalt Luzifer schon im antiken Götterhimmel auftauchte und in der wortwörtlichen Übersetzung „Lichtbringer“ bedeutet. Als „Erkenntnisbringer“ sei er nicht der böse Satan der christlichen Vorstellung. Gerade in der Literatur sei der Satan eine faszinierende und ästhetische Figur, schreibt Willms und verweist auf Goethe und Lord Byron.

Willms Buch ermöglicht einen neutralen Blick auf alle religiösen Gruppierungen, die gemeinhin als Sekten bezeichnet werden. „Viele Sekten gelten uns Normalen als Orte des kollektiven Wahnsinns“, schreibt Willms in seinem Buch.

Er erinnert daran, dass auch die Urchristen ihre Religionskarriere als Sektierer begonnen haben und von der römischen Obrigkeit bekämpft wurden.