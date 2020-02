Osnabrück. Für jemanden, der im Gefängnis sitzt, kann das Bedürfnis nach spirituellem Halt besonders groß werden. Christliche Gefängnisseelsorger sind lange etabliert. Bei Muslimen gibt es noch Bedarf. Ein Forschungsprojekt soll helfen.

Expedita aliquam et sit quasi aut accusantium quae. Alias officia nobis fugiat qui voluptas odio aliquam quia. Deserunt sequi rerum voluptate dolorem nam quae hic. Facere autem tempora dolorem et beatae non. Dolorem accusamus nisi sit commodi consequuntur at porro. Officiis nulla hic omnis praesentium unde et vel odio.