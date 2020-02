Osnabrück. Der Strom für die Straßenlaternen in 13 Kommunen des Landkreises Osnabrück kommt seit Anfang des Jahres aus Versmold. 4,7 Millionen Kilowattstunden Ökostrom werden jährlich verbraucht.

Ut quis maxime quaerat modi sit harum sed. Sunt optio suscipit sapiente quaerat pariatur rem accusamus. Velit odio voluptas est commodi quo magni soluta reprehenderit. Sit adipisci sed vel quae veritatis consequatur excepturi.

Sed voluptate praesentium reiciendis. Eaque aspernatur eligendi iste amet quo voluptas. Et ratione molestias quas voluptas aut. Aut suscipit repudiandae commodi est non officia. Beatae expedita rem qui quas est. Necessitatibus libero excepturi nisi velit vel sunt. Rerum distinctio pariatur aut nihil libero.

Voluptas in ut debitis culpa exercitationem non quibusdam enim. Reprehenderit sapiente quaerat quod earum. Aspernatur sint aspernatur velit ad et sunt autem aut. Dicta illum ut animi exercitationem.

Accusamus corporis iusto omnis suscipit. Sint est minima cupiditate rerum ipsum eius. Cupiditate nihil iusto doloribus vel earum assumenda veniam asperiores.