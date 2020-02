Kein Taxi für Osnabrückerin: Über schwarze Schafe ärgern sich auch viele Kollegen

Symbolfoto: Jörn Martens

Osnabrück. Eine Osnabrückerin wurde von Taxifahrern am Hauptbahnhof stehengelassen, weil die auf lukrativere Fahrten hofften. In all ihrem Ärger hat sie sich nicht die Kennzeichen der Fahrer notiert – ein Fehler, der ihr sicher nicht noch einmal passieren wird.