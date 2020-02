Falschmeldungen zu möglichem Schulausfall in Osnabrück kursieren im Netz CC-Editor öffnen

Stand Sonntagabend findet die Schule in Stadt und Landkreis Osnabrück am Montag, 17. Februar 2020, statt. Symbolfoto: dpa/Sebastian Gollnow

Osnabrück. Im Internet kursierten am Sonntagabend Artikel, denen zufolge in Stadt und Landkreis Osnabrück am Montag, 17. Februar 2020, die Schule ausfallen soll. Dabei scheint es sich um Falschmeldungen zu handeln.