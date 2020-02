Osnabrück. Jean Genets Stück "Die Zofen" hat die junge Regisseurin Felicitas Braun wunderbar fürs Emma-Theater inszeniert. Die Vorstellung am heutigen Sonntag muss aber leider ausfallen.

Am Theater ist jede Vorstellung heilig. Wenn trotzdem eine Vorstellung abgesagt werden muss, liegen deshalb handfeste Gründe vor. Heute ist das so beim Stück "Die Zofen": Die Vorstellung muss entfallen, weil eine Darstellerin erkrankt ist. Ersatztermin ist Sonntag, der 5. April 2020, um 19.30 Uhr. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit für diese Vorstellung oder können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Bei Rückfragen sind die Mitarbeiter der Theaterkasse telefonisch unter 0541/76 000 76 zu erreichen.