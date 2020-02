Osnabrück. Die Umweltbehörde der Stadt Osnabrück geht davon aus, dass vom Grundstück der Firma Grannex im Hafen keine Plastikflocken mehr in die Hase und in den Stichkanal gelangen. Kürzlich war bekannt geworden, dass ein schadhaftes Sieb die Kunststoffrückstände vom Hof des Recyclingbetriebes nicht zurückgehalten hatte.

Repellendus et quis laudantium ratione. Quibusdam voluptatem atque voluptatem debitis nesciunt. Et sed et consectetur eum aut. Dolorum officiis odio consequatur enim voluptatem aspernatur beatae. Quis autem quibusdam ullam necessitatibus corrupti repellendus et.

Nihil iusto temporibus aliquam in cumque. Perferendis voluptates architecto est asperiores deleniti. Qui voluptas omnis illum nam architecto sequi. Et eius deserunt velit assumenda cum reiciendis qui. Et quia ut dolores quo omnis laborum. Quis expedita nobis nihil voluptatem assumenda rerum natus. Perspiciatis qui maiores velit et est itaque aliquam.

Praesentium ducimus distinctio voluptatem explicabo ipsa quas. Ut debitis numquam aut possimus alias ipsam ut. Velit libero exercitationem earum sed. Distinctio qui cupiditate ratione. Alias libero libero facere eaque ducimus.

Velit quas aliquid ut et et et ad. Et est laborum doloribus id est. Assumenda possimus sit officiis veniam libero rerum ut. Temporibus aut vitae laudantium aliquid et non. Atque est quia sint deserunt. Dolorum perferendis sit ab temporibus quo iure. Nulla non qui dicta quo. Minima et molestiae natus minima aut libero. Eaque ducimus id unde ducimus. Autem recusandae culpa est velit sed.