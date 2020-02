Im nächsten Jahr kommt Atze Schröder wieder nach Osnabrück – am 26. und 27. März 2021. Foto: Boris Breuer

Osnabrück. Viele halten Atze Schröder für Deutschlands beliebtesten Komiker. Am 26. und 27. März 2021 gastiert er wieder in der Osnabrück-Halle. Der Vorverkauf für die Show am 26. März 2021 startet exklusiv bei Eventim am 19. Februar.