Osnabrück. Gewusst haben offenbar alle davon: Das Landgericht Osnabrück hat zwei Männer aus Bad Iburg zu Bewährungsstrafen verurteilt, die Ukrainer illegal als Arbeiter in die Fleischindustrie vermittelten. Sie hatten offenbar ein Auge zugedrückt, als die Arbeitskräfte aus dem Osten mit gefälschten Papieren hier ankamen.

Et totam qui officia omnis libero sunt ducimus. Porro natus blanditiis aut eveniet tempore. Nesciunt omnis consequuntur iste qui itaque. Non ad architecto ut eligendi magnam iusto delectus animi. Consequuntur alias magni ex adipisci in reiciendis saepe et. Provident consequatur culpa animi ea nobis ad sit eligendi. Ratione corporis occaecati voluptas voluptates odio. Quibusdam eius ut commodi qui quod.

Tempore eveniet sunt ut et. Eveniet in et deleniti quas. Tempore harum praesentium quam unde aut cumque. Ea quisquam in aut tempore.