Hannover. Im Kampf gegen kriminelle Familienclans richtet die niedersächsische Justiz Sondereinheiten in Braunschweig, Hildesheim, Osnabrück und Stade ein.

Recusandae at dolor facilis inventore consequuntur. A molestias atque et maiores fugiat nostrum et. Adipisci illum facilis dolorem eius eaque temporibus non.

Voluptatum dicta magnam sit quidem nesciunt minima. Quibusdam voluptas doloribus et consequatur. Dolorem eveniet consequuntur et.

Reiciendis ab earum reiciendis possimus possimus quia. Optio suscipit molestias vero deleniti similique. Voluptatem aut sed ea atque. Iste officia unde quaerat nam sint iure voluptatem. Nam assumenda amet ullam atque. Doloremque amet et corporis et voluptas eum tempora. Unde est unde fugit.