Osnabrück. Gefahr für Fußgänger: Ein Autofahrer hat vor wenigen Tagen an der Ecke Hermann-Ehlers-Straße/An der Rennbahn/Middenkamp ein achtjähriges Kind angefahren. Es wurde leicht verletzt. Wie dessen Mutter nun im Bürgerforum Sutthausen sagte, hatte das Kind die Straße bei Grün überquert – und der Autofahrer offenbar nicht mit Fußgängern gerechnet. Kein Einzelfall?

